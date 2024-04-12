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(Удод) Феодора Семеоновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

15.11.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1900

Отец: Удод Семион Косьмин

Мать: Удод Евдокия Федоровна

Рождественская церковь с.Вербового м/к 1900г. ГАЗО,Ф - Р5593-2-1066
Крещение
16.11.1900
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1900г., ГАЗО,Ф - Р5593-21068 | Godparents:Вербовские крестьяне : Сергей Симеонович Ищенко и жена Михаила Пругло - Акилина Косьмина
Смерть
Неизвестно
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