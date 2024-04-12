(Удод) Феодора Семеоновна
Место рождения
Дата рождения15.11.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.11.1900
Отец: Удод Семион Косьмин
Мать: Удод Евдокия Федоровна
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1900г. ГАЗО,Ф - Р5593-2-1066
Крещение
16.11.1900
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1900г., ГАЗО,Ф - Р5593-21068 | Godparents:Вербовские крестьяне : Сергей Симеонович Ищенко и жена Михаила Пругло - Акилина Косьмина
Смерть
Неизвестно