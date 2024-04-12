Удод (Шепель) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод (Шепель) Евдокия Федоровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

09.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1888

Отец: Шепель Федор Александрович

Мать: Шепель Мария Михайловна

Рождение ребёнка
07.05.1889

Сын: Удод Николай Симеонов

Отец ребёнка: Удод Семион Косьмин

Рождение ребёнка
17.09.1891

Сын: Удод Феодор Симеонов

Отец ребёнка: Удод Семион Косьмин

Рождение ребёнка
07.01.1893

Дочь: Доминикия Симеонова

Отец ребёнка: Удод Семион Косьмин

Рождение ребёнка
20.07.1897

Сын: Удод Илия Симеонов

Отец ребёнка: Удод Семион Косьмин

Рождение ребёнка
15.11.1900

Дочь: Феодора Семеоновна

Отец ребёнка: Удод Семион Косьмин

Рождественская церковь с.Вербового м/к 1900г. ГАЗО,Ф - Р5593-2-1066
Бракосочетание
09.02.1905

Муж: Удод Семион Косьмин

Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1905г. ГАЗО , Ф - Р559-3-778
Рождение ребёнка
02.03.1907

Дочь: Евдокия Симеоновна

Отец ребёнка: Удод Семион Косьмин

Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1907г., ГАЗО . Ф - Р5593-3-778
Рождение ребёнка
11.07.1909

Сын: Удод Павел Симеонович

Отец ребёнка: Удод Семион Косьмин

Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1909г. ГАЗО, Ф - Р5593-3-779
Смерть
Неизвестно
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