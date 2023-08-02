Шепель Федор Александрович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1879
Дочь: (Шепель) Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Шепель Мария Михайловна
Рождение ребёнка
09.02.1888
Дочь: Удод (Шепель) Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Шепель Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно