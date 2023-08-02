Шепель Федор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепель Федор Александрович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1879

Дочь: (Шепель) Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Шепель Мария Михайловна

Рождение ребёнка
09.02.1888

Дочь: Удод (Шепель) Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Шепель Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно

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