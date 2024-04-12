(Удод) Евфросиния Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удод) Евфросиния Косьмина

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

22.05.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1866

Отец: Удод Косьма Стефанович

Мать: Агафья Григорьевна

Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1866г. лист № 68,зап.№ 20,ГАЗО, Ф - Р5593-2-1052 кадр № 0447.
Крещение
Неизвестно
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1866 лист № 68,зап.№ 20,ГАЗО, Ф - Р5593-2-1052кадр № 0447. | Godparents:Крестьяне с.Вербового: Филимон Стефанович Цыбулько и девица Агафия Яковлевна Шилова.
Смерть
Неизвестно
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