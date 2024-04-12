(Удод) Евфросиния Косьмина
Место рождения
Дата рождения22.05.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.05.1866
Отец: Удод Косьма Стефанович
Мать: Агафья Григорьевна
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1866г. лист № 68,зап.№ 20,ГАЗО, Ф - Р5593-2-1052 кадр № 0447.
Крещение
Неизвестно
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1866 лист № 68,зап.№ 20,ГАЗО, Ф - Р5593-2-1052кадр № 0447. | Godparents:Крестьяне с.Вербового: Филимон Стефанович Цыбулько и девица Агафия Яковлевна Шилова.
Смерть
Неизвестно