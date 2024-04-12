(Удод) Акилина Косьмина
Место рождения
Дата рождения07.06.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
06.06.1866
ГАЗО,Ф-5593-2-1052,м/к-1866г.зап.№ 27 | Godparents:Вербовые крестьяне: Гавриил Герасимович Грицаненко и Параскева Ивановна Цыбульникова
Рождение
07.06.1866
Отец: Удод Косьма Стефанович
Мать: Агафья Григорьевна
ГАЗО м/к 1866г.зап.№ 27, Ф 5593-2-1056
Смерть
Неизвестно