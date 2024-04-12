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(Удод) Акилина Косьмина

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

07.06.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
06.06.1866
ГАЗО,Ф-5593-2-1052,м/к-1866г.зап.№ 27 | Godparents:Вербовые крестьяне: Гавриил Герасимович Грицаненко и Параскева Ивановна Цыбульникова
Рождение
07.06.1866

Отец: Удод Косьма Стефанович

Мать: Агафья Григорьевна

ГАЗО м/к 1866г.зап.№ 27, Ф 5593-2-1056
Смерть
Неизвестно
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