(Удод) Акилина Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1897
Рождение ребёнка
06.12.1897
Отец ребёнка: Пругло Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
24.09.1899
Сын: Пругло Петр Филиппов
Отец ребёнка: Пругло Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
27.03.1902
Дочь: (Пругло) Мария Филиппова
Отец ребёнка: Пругло Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
22.06.1904
Дочь: (Пругло) Анна Филиппова
Отец ребёнка: Пругло Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
19.10.1905
Отец ребёнка: Пругло Филипп Григорьевич
Смерть
Неизвестно