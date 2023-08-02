(Удод) Акилина Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удод) Акилина Косьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Удод Косьма Стефанович

Мать: (Марченко) Агафья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Филипп Григорьевич

Бракосочетание
22.01.1897

Муж: Пругло Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
06.12.1897

Сын: Пругло Николай Филиппов

Отец ребёнка: Пругло Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
24.09.1899

Сын: Пругло Петр Филиппов

Отец ребёнка: Пругло Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
27.03.1902

Дочь: (Пругло) Мария Филиппова

Отец ребёнка: Пругло Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
22.06.1904

Дочь: (Пругло) Анна Филиппова

Отец ребёнка: Пругло Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
19.10.1905

Сын: Пругло Андрей Филиппов

Отец ребёнка: Пругло Филипп Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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