Пругло Филипп Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло Филипп Григорьевич

Пругло Филипп Григорьевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

03.07.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1878

Отец: Пругло Григорий Григорьевич

Мать: Пругло Марина Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Удод) Акилина Косьмина

Бракосочетание
22.01.1897

Жена: (Удод) Акилина Косьмина

Рождение ребёнка
06.12.1897

Сын: Пругло Николай Филиппов

Мать ребёнка: (Удод) Акилина Косьмина

Рождение ребёнка
24.09.1899

Сын: Пругло Петр Филиппов

Мать ребёнка: (Удод) Акилина Косьмина

Рождение ребёнка
27.03.1902

Дочь: (Пругло) Мария Филиппова

Мать ребёнка: (Удод) Акилина Косьмина

Рождение ребёнка
22.06.1904

Дочь: (Пругло) Анна Филиппова

Мать ребёнка: (Удод) Акилина Косьмина

Рождение ребёнка
19.10.1905

Сын: Пругло Андрей Филиппов

Мать ребёнка: (Удод) Акилина Косьмина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.