Пругло Филипп Григорьевич
Место рождения
Дата рождения03.07.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1878
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Удод) Акилина Косьмина
Бракосочетание
22.01.1897
Жена: (Удод) Акилина Косьмина
Рождение ребёнка
06.12.1897
Мать ребёнка: (Удод) Акилина Косьмина
Рождение ребёнка
24.09.1899
Сын: Пругло Петр Филиппов
Мать ребёнка: (Удод) Акилина Косьмина
Рождение ребёнка
27.03.1902
Дочь: (Пругло) Мария Филиппова
Мать ребёнка: (Удод) Акилина Косьмина
Рождение ребёнка
22.06.1904
Дочь: (Пругло) Анна Филиппова
Мать ребёнка: (Удод) Акилина Косьмина
Рождение ребёнка
19.10.1905
Мать ребёнка: (Удод) Акилина Косьмина
Смерть
Неизвестно