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Пругло Марина Назаровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1840

Дата смерти

26.04.1926

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Пругло Порфирий Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Пругло Гурий Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Шкода (Пругло) Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Пругло Роман Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
08.08.1874

Дочь: Мирошниченко (Пругло) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
17.07.1877

Дочь: (Пругло) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
03.07.1878

Сын: Пругло Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Савон (Пругло) Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
20.11.1880

Сын: Пругло Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
11.05.1883

Сын: Пругло Мокий Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
22.03.1886

Сын: Пругло Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
21.10.1888

Дочь: Голубь (Пругло) Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Смерть
26.04.1926

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