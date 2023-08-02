Пругло Марина Назаровна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти26.04.1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Пругло Порфирий Григорьевич
Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич
Дочь: Шкода (Пругло) Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич
Дочь: Мирошниченко (Пругло) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич
Дочь: (Пругло) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич
Сын: Пругло Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич
Дочь: Савон (Пругло) Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич
Сын: Пругло Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич
Сын: Пругло Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич
Дочь: Голубь (Пругло) Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич