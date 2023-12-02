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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
531Петропавловка, сел. каз.при рч. Токмачке.853549017421552Церковь православная 1. Сельское училище. Еженедельные базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
172. Петропавловка (Ольгополь), село бывшее государственное, при речке Токмачке, дворов 657, жителей 5086, волостное правление (уездный город в 78 верстах), церковь право Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Петропавловка2333297181847825679061616285
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-9471Тарасівкаселоцентр сільської радир-н Пологівськийсільрада Тарасівська