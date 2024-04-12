Удод Ирина Леонтьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1820
Рождение ребёнка
Около 10.07.1829
Отец ребёнка: Удод Стефан Родионович
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Удод Иван Стефанович
Отец ребёнка: Удод Стефан Родионович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Удод Стефан Родионович
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Удод Карп Стефанович
Отец ребёнка: Удод Стефан Родионович
Рождение ребёнка
Около 1870
Отец ребёнка: Удод Стефан Родионович
Рождение ребёнка
Около 1872
Отец ребёнка: Удод Стефан Родионович
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Феодора Стефановна
Отец ребёнка: Удод Стефан Родионович
Рождение ребёнка
02.08.1881
Дочь: Евдокия Стефановна
Отец ребёнка: Удод Стефан Родионович
Рождественская церковь,м/к-1881г.зап.№ 101, ЦГИАК/Киев/, Ф - 5593-12-1089
Рождение ребёнка
28.04.1886
Дочь: Александра Стефановна
Отец ребёнка: Удод Стефан Родионович
Троицкая церковь с.Петропавловского м/к 1885г.зап.№ 74, ЗАЗО , Ф - Р5593-2-1090
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно