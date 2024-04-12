Удод Ирина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод Ирина Леонтьевна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 10.07.1829

Сын: Удод Антон Стефанович

Отец ребёнка: Удод Стефан Родионович

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Удод Иван Стефанович

Отец ребёнка: Удод Стефан Родионович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Удод Косьма Стефанович

Отец ребёнка: Удод Стефан Родионович

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Удод Карп Стефанович

Отец ребёнка: Удод Стефан Родионович

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Удод Иосиф Стефанович

Отец ребёнка: Удод Стефан Родионович

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Удод Зиновий Стефанович

Отец ребёнка: Удод Стефан Родионович

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Феодора Стефановна

Отец ребёнка: Удод Стефан Родионович

Рождение ребёнка
02.08.1881

Дочь: Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Удод Стефан Родионович

Рождественская церковь,м/к-1881г.зап.№ 101, ЦГИАК/Киев/, Ф - 5593-12-1089
Рождение ребёнка
28.04.1886

Дочь: Александра Стефановна

Отец ребёнка: Удод Стефан Родионович

Троицкая церковь с.Петропавловского м/к 1885г.зап.№ 74, ЗАЗО , Ф - Р5593-2-1090
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удод Стефан Родионович

Смерть
Неизвестно
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