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Удод Иван Стефанович

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

09.07.1885

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Удод Стефан Родионович

Мать: Удод Ирина Леонтьевна

Рождение ребёнка
22.02.1859

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Удод Александра Ивановна

Бракосочетание
Около 1860

Жена: Удод Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Цыбулька Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Удод Александра Ивановна

Рождение ребёнка
18.03.1866

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Удод Александра Ивановна

Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1866г. лист № 8,зап.№ 11,ГАЗО, Ф - Р5593-2-1052 кадр № 0445.
Рождение ребёнка
06.06.1875

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Удод Александра Ивановна

Троицкая церковь с.Вербовое,м/к 1875г.лист № 16,зап.№ 37,ГАЗО, Ф - Р5593-2-1054
Рождение ребёнка
29.07.1877

Сын: Удод Коленник Иванович

Мать ребёнка: Удод Александра Ивановна

ГАЗО м/к 1877г.,лист-20, зап.№ 47, Ф 5593-2-1052 Рождественская церковь
Рождение ребёнка
02.05.1880

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Удод Александра Ивановна

Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1880г.лист № 76,зап.№ 38,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089 кадр № 400076
Смерть
09.07.1885
Причина смерти: Болезнь-водянка | Рождественская церковь с.Вербового м/к 1885г.лист № 45,запись № 18, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1059 кадр № 0293
Похороны
11.07.1885
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