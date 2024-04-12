(Удод) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.05.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1880
Отец: Удод Иван Стефанович
Мать: Удод Александра Ивановна
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1880г.лист № 76,зап.№ 38,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089 кадр № 400076
Крещение
02.05.1880
Троицкая церковь с.Петропавловского м/к 1880г.лист № 76, зап.,№ 38, ГАЗО , Ф - 5593-2-1089,кадр № 400076. | Godparents:Крестьяне-собственники с.Петропавловки: Симеон Иванович Пемопко и его жена Ксения... Показать все
Смерть
Неизвестно