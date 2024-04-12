(Удод) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удод) Пелагея Ивановна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

02.05.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1836 г.р.

Мать

Около 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1880

Отец: Удод Иван Стефанович

Мать: Удод Александра Ивановна

Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1880г.лист № 76,зап.№ 38,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089 кадр № 400076
Крещение
02.05.1880
Троицкая церковь с.Петропавловского м/к 1880г.лист № 76, зап.,№ 38, ГАЗО , Ф - 5593-2-1089,кадр № 400076. | Godparents:Крестьяне-собственники с.Петропавловки: Симеон Иванович Пемопко и его жена Ксения... Показать все
Смерть
Неизвестно
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