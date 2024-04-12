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(Удод) Акилина Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

06.06.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1875

Отец: Удод Иван Стефанович

Мать: Удод Александра Ивановна

Троицкая церковь с.Вербовое,м/к 1875г.лист № 16,зап.№ 37,ГАЗО, Ф - Р5593-2-1054
Крещение
07.06.1875
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1875,лист № 16,зап.№ 37,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1054,кадр № 0634 | Godparents:Крестьяне-собственники: Симеон Иванович Пелешко и жена его Ксения Прокопьевна Рацынкина.
Бракосочетание
27.10.1896

Муж: Криворучка Евдоким Никитин

Рождение ребёнка
11.03.1900

Дочь: Дария Евдокимова

Отец ребёнка: Криворучка Евдоким Никитин

Рождение ребёнка
17.07.1902

Сын: Криворучка Василий Евдокимов

Отец ребёнка: Криворучка Евдоким Никитин

Рождение ребёнка
06.04.1908

Сын: Криворучка Евтихий Евдокимов

Отец ребёнка: Криворучка Евдоким Никитин

Смерть
Неизвестно
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