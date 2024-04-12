(Удод) Акилина Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.06.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
06.06.1875
Отец: Удод Иван Стефанович
Мать: Удод Александра Ивановна
Троицкая церковь с.Вербовое,м/к 1875г.лист № 16,зап.№ 37,ГАЗО, Ф - Р5593-2-1054
Крещение
07.06.1875
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1875,лист № 16,зап.№ 37,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1054,кадр № 0634 | Godparents:Крестьяне-собственники: Симеон Иванович Пелешко и жена его Ксения Прокопьевна Рацынкина.
Бракосочетание
27.10.1896
Рождение ребёнка
11.03.1900
Дочь: Дария Евдокимова
Отец ребёнка: Криворучка Евдоким Никитин
Рождение ребёнка
17.07.1902
Сын: Криворучка Василий Евдокимов
Отец ребёнка: Криворучка Евдоким Никитин
Рождение ребёнка
06.04.1908
Сын: Криворучка Евтихий Евдокимов
Отец ребёнка: Криворучка Евдоким Никитин
Смерть
Неизвестно