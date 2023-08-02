Криворучка Евдоким Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1896
Жена: (Удод) Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
11.03.1900
Дочь: (Криворучка) Дария Евдокимова
Мать ребёнка: (Удод) Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
17.07.1902
Сын: Криворучка Василий Евдокимов
Мать ребёнка: (Удод) Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
06.04.1908
Сын: Криворучка Евтихий Евдокимов
Мать ребёнка: (Удод) Акилина Ивановна
Смерть
Неизвестно