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Криворучка Евдоким Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1896

Жена: (Удод) Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
11.03.1900

Дочь: (Криворучка) Дария Евдокимова

Мать ребёнка: (Удод) Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
17.07.1902

Сын: Криворучка Василий Евдокимов

Мать ребёнка: (Удод) Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
06.04.1908

Сын: Криворучка Евтихий Евдокимов

Мать ребёнка: (Удод) Акилина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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