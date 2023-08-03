Криворучка Василий Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворучка Василий Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1902

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1902

Отец: Криворучка Евдоким Никитин

Мать: Акилина Ивановна

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