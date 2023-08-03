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Криворучка Василий Евдокимов
Криворучка Василий Евдокимов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.07.1902
Пол
Мужской
Отец
Криворучка Евдоким Никитин
1877 г.р.
Мать
(Удод) Акилина Ивановна
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1902
Отец:
Криворучка Евдоким Никитин
Мать:
Акилина Ивановна
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