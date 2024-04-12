Цыбулька (Удод) Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Удод Иван Стефанович
Мать: Удод Александра Ивановна
Бракосочетание
19.01.1883
Рождественская церковь,м/к-1883г.лист № 31,зап.№ 7, ГАЗО,Ф - 5593-2-1058
Рождение ребёнка
31.01.1884
Сын: Цыбулька Иван / Иоанн / Никифоров
Отец ребёнка: Цыбулька Никифор Стефанович
Рождение ребёнка
03.03.1888
Сын: Цыбулька Герасим Никифоров
Отец ребёнка: Цыбулька Никифор Стефанович
Рождение ребёнка
18.08.1889
Дочь: Васса Никифорова
Отец ребёнка: Цыбулька Никифор Стефанович
Рождение ребёнка
12.02.1892
Сын: Цыбулька Алексий Никифоров
Отец ребёнка: Цыбулька Никифор Стефанович
Рождение ребёнка
17.02.1893
Сын: Цыбулька Феодор Никифоров
Отец ребёнка: Цыбулька Никифор Стефанович
Рождение ребёнка
21.07.1897
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Цыбулька Никифор Стефанович
Рождение ребёнка
15.06.1899
Дочь: Акилина Никифорова
Отец ребёнка: Цыбулька Никифор Стефанович
Рождение ребёнка
21.10.1902
Дочь: Гликерия Никифорова
Отец ребёнка: Цыбулька Никифор Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыбулька Дмитрий Никифоров
Отец ребёнка: Цыбулька Никифор Стефанович
Смерть
Неизвестно