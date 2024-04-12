Цыбулька (Удод) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбулька (Удод) Агафья Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Удод Иван Стефанович

Мать: Удод Александра Ивановна

Бракосочетание
19.01.1883

Муж: Цыбулька Никифор Стефанович

Рождественская церковь,м/к-1883г.лист № 31,зап.№ 7, ГАЗО,Ф - 5593-2-1058
Рождение ребёнка
31.01.1884

Сын: Цыбулька Иван / Иоанн / Никифоров

Отец ребёнка: Цыбулька Никифор Стефанович

Рождение ребёнка
03.03.1888

Сын: Цыбулька Герасим Никифоров

Отец ребёнка: Цыбулька Никифор Стефанович

Рождение ребёнка
18.08.1889

Дочь: Васса Никифорова

Отец ребёнка: Цыбулька Никифор Стефанович

Рождение ребёнка
12.02.1892

Сын: Цыбулька Алексий Никифоров

Отец ребёнка: Цыбулька Никифор Стефанович

Рождение ребёнка
17.02.1893

Сын: Цыбулька Феодор Никифоров

Отец ребёнка: Цыбулька Никифор Стефанович

Рождение ребёнка
21.07.1897

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Цыбулька Никифор Стефанович

Рождение ребёнка
15.06.1899

Дочь: Акилина Никифорова

Отец ребёнка: Цыбулька Никифор Стефанович

Рождение ребёнка
21.10.1902

Дочь: Гликерия Никифорова

Отец ребёнка: Цыбулька Никифор Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыбулька Дмитрий Никифоров

Отец ребёнка: Цыбулька Никифор Стефанович

Смерть
Неизвестно
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