Цыбулька Никифор Стефанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Бракосочетание
19.01.1883
Жена: Цыбулька Агафья Ивановна
Рождественская церковь,м/к-1883г.лист № 31,зап.№ 7, ГАЗО,Ф - 5593-2-1058
Рождение ребёнка
31.01.1884
Сын: Цыбулька Иван / Иоанн / Никифоров
Мать ребёнка: Цыбулька Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
03.03.1888
Сын: Цыбулька Герасим Никифоров
Мать ребёнка: Цыбулька Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.1889
Дочь: Васса Никифорова
Мать ребёнка: Цыбулька Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
12.02.1892
Сын: Цыбулька Алексий Никифоров
Мать ребёнка: Цыбулька Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
17.02.1893
Сын: Цыбулька Феодор Никифоров
Мать ребёнка: Цыбулька Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
21.07.1897
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Цыбулька Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1899
Дочь: Акилина Никифорова
Мать ребёнка: Цыбулька Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
21.10.1902
Дочь: Гликерия Никифорова
Мать ребёнка: Цыбулька Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыбулька Дмитрий Никифоров
Мать ребёнка: Цыбулька Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно