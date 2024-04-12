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Цыбулька Никифор Стефанович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1883

Жена: Цыбулька Агафья Ивановна

Рождественская церковь,м/к-1883г.лист № 31,зап.№ 7, ГАЗО,Ф - 5593-2-1058
Рождение ребёнка
31.01.1884

Сын: Цыбулька Иван / Иоанн / Никифоров

Мать ребёнка: Цыбулька Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
03.03.1888

Сын: Цыбулька Герасим Никифоров

Мать ребёнка: Цыбулька Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.1889

Дочь: Васса Никифорова

Мать ребёнка: Цыбулька Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
12.02.1892

Сын: Цыбулька Алексий Никифоров

Мать ребёнка: Цыбулька Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
17.02.1893

Сын: Цыбулька Феодор Никифоров

Мать ребёнка: Цыбулька Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
21.07.1897

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: Цыбулька Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1899

Дочь: Акилина Никифорова

Мать ребёнка: Цыбулька Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
21.10.1902

Дочь: Гликерия Никифорова

Мать ребёнка: Цыбулька Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыбулька Дмитрий Никифоров

Мать ребёнка: Цыбулька Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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