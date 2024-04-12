Удод Коленник Иванович
Место рождения
Дата рождения29.07.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1877
Отец: Удод Иван Стефанович
Мать: Удод Александра Ивановна
ГАЗО м/к 1877г.,лист-20, зап.№ 47, Ф 5593-2-1052 Рождественская церковь
Рождение ребёнка
22.01.1900
Дочь: Ксения Коленникова
Мать ребёнка: Удод Параскева Григорьевна
Бракосочетание
До 1900
Рождественская церковь
Рождение ребёнка
30.09.1901
Мать ребёнка: Удод Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
19.07.1903
Дочь: Мария Коленникова
Мать ребёнка: Удод Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
11.02.1908
Мать ребёнка: Удод Параскева Григорьевна
Смерть
Неизвестно