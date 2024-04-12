Удод Параскева Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Рождение ребёнка
22.01.1900
Дочь: Ксения Коленникова
Отец ребёнка: Удод Коленник Иванович
Бракосочетание
До 1900
Рождественская церковь
Рождение ребёнка
30.09.1901
Отец ребёнка: Удод Коленник Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1903
Дочь: Мария Коленникова
Отец ребёнка: Удод Коленник Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1908
Отец ребёнка: Удод Коленник Иванович
Смерть
Неизвестно