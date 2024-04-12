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(Удод) Дарья Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

18.03.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1866

Отец: Удод Иван Стефанович

Мать: Удод Александра Ивановна

Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1866г. лист № 8,зап.№ 11,ГАЗО, Ф - Р5593-2-1052 кадр № 0445.
Крещение
19.03.1866
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1866 лист № 8,зап.№ 11,ГАЗО Ф - Р5593-2-1052 Кадр № 0445. | Godparents:Крестьяне с.Вербового : Симеон Иванович Плешко и Иосифа Прокофьева Дацинки жена Ксения Проко... Показать все
Бракосочетание
23.10.1885

Муж: Куленко Емельян Михеевич

РОждественская церковь с. Вербового ,м/к 1885г.лист № 36,запись № 18,ГАЗО, Ф - Р5593-2-1059
Рождение ребёнка
1887

Сын: Куленко Евфимий Емельянов

Отец ребёнка: Куленко Емельян Михеевич

Рождение ребёнка
21.09.1893

Сын: Куленко Петр Емелианов

Отец ребёнка: Куленко Емельян Михеевич

Рождение ребёнка
04.12.1896

Сын: Куленко Савва Емелианов

Отец ребёнка: Куленко Емельян Михеевич

Рождение ребёнка
14.10.1899

Сын: Куленко Лукиан Емелианов

Отец ребёнка: Куленко Емельян Михеевич

Рождение ребёнка
12.04.1902

Дочь: Акилина Емелианова

Отец ребёнка: Куленко Емельян Михеевич

Смерть
Неизвестно
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