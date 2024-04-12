Удод Антон Стефанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 10.07.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 10.07.1829
Отец: Удод Стефан Родионович
Мать: Удод Ирина Леонтьевна
Бракосочетание
До 19.10.1850
Жена: Удод Мария Терентьевна
Рождественская церковь
Рождение ребёнка
27.02.1853
Мать ребёнка: Удод Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
16.08.1855
Сын: Удод Диомид Антониев
Мать ребёнка: Удод Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
28.04.1861
Дочь: Мавра Антоновна
Мать ребёнка: Удод Мария Терентьевна
Троицкая церковь с.Петропавловка , м/к 1861г.лист № 32,зап.№ 23, ГАЗО, Ф - Р5593-2-51(4)
Рождение ребёнка
19.08.1866
Дочь: Марфа Антоновна
Мать ребёнка: Удод Мария Терентьевна
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1866г.лист № 66,зап.№ 33,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1052 кадр № 0453
Смерть
Неизвестно