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Удод Антон Стефанович

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 10.07.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.07.1829

Отец: Удод Стефан Родионович

Мать: Удод Ирина Леонтьевна

Бракосочетание
До 19.10.1850

Жена: Удод Мария Терентьевна

Рождественская церковь
Рождение ребёнка
27.02.1853

Сын: Удод Тарасий Антониев

Мать ребёнка: Удод Мария Терентьевна

Рождение ребёнка
16.08.1855

Сын: Удод Диомид Антониев

Мать ребёнка: Удод Мария Терентьевна

Рождение ребёнка
28.04.1861

Дочь: Мавра Антоновна

Мать ребёнка: Удод Мария Терентьевна

Троицкая церковь с.Петропавловка , м/к 1861г.лист № 32,зап.№ 23, ГАЗО, Ф - Р5593-2-51(4)
Рождение ребёнка
19.08.1866

Дочь: Марфа Антоновна

Мать ребёнка: Удод Мария Терентьевна

Рождественская церковь с.Вербового м/к 1866г.лист № 66,зап.№ 33,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1052 кадр № 0453
Смерть
Неизвестно
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