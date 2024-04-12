Удод (Герасименко) Мария Терентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 28.01.1832
Дата смерти02.07.1866
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.01.1832
Отец: Герасименко Терентий Данилов
Мать: Анна Никитина
Бракосочетание
До 19.10.1850
Рождественская церковь
Рождение ребёнка
27.02.1853
Отец ребёнка: Удод Антон Стефанович
Рождение ребёнка
16.08.1855
Сын: Удод Диомид Антониев
Отец ребёнка: Удод Антон Стефанович
Рождение ребёнка
28.04.1861
Дочь: Мавра Антоновна
Отец ребёнка: Удод Антон Стефанович
Троицкая церковь с.Петропавловка , м/к 1861г.лист № 32,зап.№ 23, ГАЗО, Ф - Р5593-2-51(4)
Крещение
29.04.1861
Рождественская церковь,м/к-1869г.лист № 32,зап.,№ 23, ГАЗО, Ф - 5593-2-1051(4) | Godparents:Вербовские крестьяне: Яков Андреевич Пихуля и Евдокия Стефановна Яцук
Смерть
02.07.1866
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких | Рождественская церковь м/к 1867г.Лист № 95,зап.№ 12, ГАЗО, Ф 5593-2-1056
Рождение ребёнка
19.08.1866
Дочь: Марфа Антоновна
Отец ребёнка: Удод Антон Стефанович
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1866г.лист № 66,зап.№ 33,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1052 кадр № 0453