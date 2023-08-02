Герасименко Терентий Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко Терентий Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1822

Жена: Анна Никитина

Рождение ребёнка
20.12.1822

Дочь: Анна Терентиева

Мать ребёнка: Анна Никитина

Рождение ребёнка
?.07.1824

Сын: Герасименко Филипп Терентиев

Мать ребёнка: Анна Никитина

Рождение ребёнка
20.08.1826

Сын: Герасименко Самуил Терентиев

Мать ребёнка: Анна Никитина

Рождение ребёнка
Около 28.01.1832

Дочь: Удод Мария Терентьевна

Мать ребёнка: Анна Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитина Терентиева

Мать ребёнка: Анна Никитина

Смерть
Неизвестно
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