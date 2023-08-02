Герасименко Терентий Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1822
Жена: Анна Никитина
Рождение ребёнка
20.12.1822
Дочь: Анна Терентиева
Мать ребёнка: Анна Никитина
Рождение ребёнка
?.07.1824
Сын: Герасименко Филипп Терентиев
Мать ребёнка: Анна Никитина
Рождение ребёнка
20.08.1826
Сын: Герасименко Самуил Терентиев
Мать ребёнка: Анна Никитина
Рождение ребёнка
Около 28.01.1832
Дочь: Удод Мария Терентьевна
Мать ребёнка: Анна Никитина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитина Терентиева
Мать ребёнка: Анна Никитина
Смерть
Неизвестно