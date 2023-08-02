(Школа) Анна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Герасименко) Харитина Терентиева
Отец ребёнка: Герасименко Терентий Данилов
Бракосочетание
22.01.1822
Рождение ребёнка
20.12.1822
Дочь: (Герасименко) Анна Терентиева
Отец ребёнка: Герасименко Терентий Данилов
Рождение ребёнка
?.07.1824
Сын: Герасименко Филипп Терентиев
Отец ребёнка: Герасименко Терентий Данилов
Рождение ребёнка
20.08.1826
Сын: Герасименко Самуил Терентиев
Отец ребёнка: Герасименко Терентий Данилов
Рождение ребёнка
Около 28.01.1832
Дочь: Удод (Герасименко) Мария Терентьевна
Отец ребёнка: Герасименко Терентий Данилов
Смерть
Неизвестно