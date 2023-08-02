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(Школа) Анна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Герасименко) Харитина Терентиева

Отец ребёнка: Герасименко Терентий Данилов

Бракосочетание
22.01.1822

Муж: Герасименко Терентий Данилов

Рождение ребёнка
20.12.1822

Дочь: (Герасименко) Анна Терентиева

Отец ребёнка: Герасименко Терентий Данилов

Рождение ребёнка
?.07.1824

Сын: Герасименко Филипп Терентиев

Отец ребёнка: Герасименко Терентий Данилов

Рождение ребёнка
20.08.1826

Сын: Герасименко Самуил Терентиев

Отец ребёнка: Герасименко Терентий Данилов

Рождение ребёнка
Около 28.01.1832

Дочь: Удод (Герасименко) Мария Терентьевна

Отец ребёнка: Герасименко Терентий Данилов

Смерть
Неизвестно

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