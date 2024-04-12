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(Удод) Александра Стефановна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

28.04.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
28.04.1885
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1885г.зап.№ 74 , ГАЗО, Ф - Р5593-2-1090 | Godparents:Крестьянин-собственник слободы Великой Михайловки Новооскольского уезда Курской губ.- Антон Иванович Плевако и... Показать все
Рождение
28.04.1886

Отец: Удод Стефан Родионович

Мать: Удод Ирина Леонтьевна

Троицкая церковь с.Петропавловского м/к 1885г.зап.№ 74, ЗАЗО , Ф - Р5593-2-1090
Смерть
Неизвестно
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