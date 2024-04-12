Удод Иосиф Стефанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1870
Отец: Удод Стефан Родионович
Мать: Удод Ирина Леонтьевна
Бракосочетание
После 1890
Жена: Удод Евфимия Евтихиевна
Рождение ребёнка
08.02.1900
Дочь: Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Удод Евфимия Евтихиевна
Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 155,зап.№ 11,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097
Рождение ребёнка
26.12.1903
Дочь: Евгения Иосифовна
Мать ребёнка: Удод Евфимия Евтихиевна
Рождественская церковь ,м/к-1903г.зап.№ 153,ГАЗО,Ф - 5593-2-1098
Рождение ребёнка
23.07.1906
Дочь: Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Удод Евфимия Евтихиевна
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1906г.запись № 79, ГАЗО , Ф - Р5593-3-778 кадр № 0647
Смерть
Неизвестно