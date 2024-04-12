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(Удод) Мария Иосифовна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

23.07.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1906

Отец: Удод Иосиф Стефанович

Мать: Удод Евфимия Евтихиевна

Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1906г.запись № 79, ГАЗО , Ф - Р5593-3-778 кадр № 0647
Крещение
23.07.1906
Троицкая церковь с.Петропавловки ,м/к 1906г.запись № 79, ГАЗО. Ф - Р5593-3-778 кадр № 0647 | Godparents:Петропавловские крестьяне :Лука Яковлевич Евус и жена Петра Кошеля - Агафия Григорьевна
Смерть
Неизвестно
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