Удод Евфимия Евтихиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод Евфимия Евтихиевна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1890

Муж: Удод Иосиф Стефанович

Рождение ребёнка
08.02.1900

Дочь: Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Удод Иосиф Стефанович

Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 155,зап.№ 11,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097
Рождение ребёнка
26.12.1903

Дочь: Евгения Иосифовна

Отец ребёнка: Удод Иосиф Стефанович

Рождественская церковь ,м/к-1903г.зап.№ 153,ГАЗО,Ф - 5593-2-1098
Рождение ребёнка
23.07.1906

Дочь: Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Удод Иосиф Стефанович

Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1906г.запись № 79, ГАЗО , Ф - Р5593-3-778 кадр № 0647
Смерть
Неизвестно
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