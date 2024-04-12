(Удод) Евгения Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удод) Евгения Иосифовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

26.12.1903

Дата смерти

20.04.1904

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1903

Отец: Удод Иосиф Стефанович

Мать: Удод Евфимия Евтихиевна

Рождественская церковь ,м/к-1903г.зап.№ 153,ГАЗО,Ф - 5593-2-1098
Крещение
26.12.1903
Рождественская церковь,м/к-1903г.зап.№ 153, ГАЗО, Ф - 5593-2-98 | Godparents:Новомихайловские крестьяне:Пантелеймона Мерзляка-жена Васса Калистратовна
Смерть
20.04.1904
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких | Троицкая церковь,м/к-1904г.зап.№ 9, ГАЗО, Ф - 5593-2-1098
Похороны
21.04.1904
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