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(Удод) Анна Иосифовна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

08.02.1900

Дата смерти

17.07.1900

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Похороны
17.07.1882
Рождение
08.02.1900

Отец: Удод Иосиф Стефанович

Мать: Удод Евфимия Евтихиевна

Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 155,зап.№ 11,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097
Смерть
17.07.1900
Причина смерти: Послеродовая слабость
Крещение
18.07.1900
Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 155,зап.№ 11,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097 | Godparents:Петропавловские крестьяне: Лука Яковлевич Гусь и жена Исидора Удода-Улита Романовна