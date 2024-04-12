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Удод Гавриил Косьмин

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

23.03.1885

Дата смерти

10.01.1919

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1885

Отец: Удод Косьма Стефанович

Мать: Агафья Григорьевна

Рождественская церковь с.Вербового м/к 1885г.лист № 7,зап.№ 22,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1059 кадр № 400255
Крещение
24.03.1885
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1885г.лист № 7,зап.№ 22,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1059 кадр № 400255 | Godparents:Крестьяне-собственники с.Вербового :Яцук Пантелеймон Авраамович и жена Наума Гаймура - А... Показать все
Бракосочетание
Около 1905

Жена: Удод Елена Петровна

Рождественская церковь с.Вербовое
Рождение ребёнка
14.07.1913

Сын: Удод Стефан Гавриилов

Мать ребёнка: Удод Елена Петровна

Рождение ребёнка
09.04.1917

Дочь: Агафия Гавриилова

Мать ребёнка: Удод Елена Петровна

Смерть
10.01.1919
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