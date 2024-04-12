Удод Гавриил Косьмин
Место рождения
Дата рождения23.03.1885
Дата смерти10.01.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1885
Отец: Удод Косьма Стефанович
Мать: Агафья Григорьевна
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1885г.лист № 7,зап.№ 22,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1059 кадр № 400255
Крещение
24.03.1885
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1885г.лист № 7,зап.№ 22,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1059 кадр № 400255 | Godparents:Крестьяне-собственники с.Вербового :Яцук Пантелеймон Авраамович и жена Наума Гаймура - А... Показать все
Бракосочетание
Около 1905
Жена: Удод Елена Петровна
Рождественская церковь с.Вербовое
Рождение ребёнка
14.07.1913
Мать ребёнка: Удод Елена Петровна
Рождение ребёнка
09.04.1917
Дочь: Агафия Гавриилова
Мать ребёнка: Удод Елена Петровна
Смерть
10.01.1919