Удод Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод Елена Петровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1905

Муж: Удод Гавриил Косьмин

Рождественская церковь с.Вербовое
Рождение ребёнка
14.07.1913

Сын: Удод Стефан Гавриилов

Отец ребёнка: Удод Гавриил Косьмин

Рождение ребёнка
09.04.1917

Дочь: Агафия Гавриилова

Отец ребёнка: Удод Гавриил Косьмин

Смерть
Неизвестно