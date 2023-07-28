Удод Елена Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1905
Муж: Удод Гавриил Косьмин
Рождественская церковь с.Вербовое
Рождение ребёнка
14.07.1913
Отец ребёнка: Удод Гавриил Косьмин
Рождение ребёнка
09.04.1917
Дочь: Агафия Гавриилова
Отец ребёнка: Удод Гавриил Косьмин
Смерть
Неизвестно