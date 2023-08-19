Удод Трофим Косьмин
Место рождения
Дата рождения02.07.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.04.1840
Сын: Удод Пан Трофимович
Мать ребёнка: Удод Мокрина Ивановна / Климентьевна /
Рождение
02.07.1880
Отец: Удод Косьма Стефанович
Мать: Агафья Григорьевна
Рождественская церковь с.Вербовое м/к 1880г. лист № 82,зап.№ 53,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1-83 кадр № 400082.
Крещение
23.07.1880
Рождественская церковь с. Вербовое м/к 1880г.лист № 82,зап.№ 53,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1083 кадр № 400076. | Godparents:Крестьяне-собственник с.Вербового : Гаврила Герасимович Грицаненко и его жена Дарья Ни... Показать все
Рождение ребёнка
12.10.1900
Дочь: Параскева Трофимовна
Мать ребёнка: Удод Мокрина Ивановна / Климентьевна /
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1900г. ГАЗО , Ф - Р5593-2-1066
Бракосочетание
До 1900
Рождественская церковь с.Вербового
Рождение ребёнка
03.02.1903
Сын: Удод Петр Трофимович
Мать ребёнка: Удод Мокрина Ивановна / Климентьевна /
Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1903г. ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068
Рождение ребёнка
10.04.1905
Мать ребёнка: Удод Мокрина Ивановна / Климентьевна /
Рожднственксая церковь с.Вербового м/к 1905г. , ГАЗО,Ф - Р5593-3-778
Рождение ребёнка
09.05.1906
Мать ребёнка: Удод Мокрина Ивановна / Климентьевна /
Рождественская церковь с.Вербового , м/к 1906г.,ГАЗО, Ф - Р5593-3-778
Смерть
Неизвестно