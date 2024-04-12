Удод Мокрина Ивановна / Климентьевна / — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод Мокрина Ивановна / Климентьевна /

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.04.1840

Сын: Удод Пан Трофимович

Отец ребёнка: Удод Трофим Косьмин

Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1900

Дочь: Параскева Трофимовна

Отец ребёнка: Удод Трофим Косьмин

Рождественская церковь с.Вербового м/к 1900г. ГАЗО , Ф - Р5593-2-1066
Бракосочетание
До 1900

Муж: Удод Трофим Косьмин

Рождественская церковь с.Вербового
Рождение ребёнка
03.02.1903

Сын: Удод Петр Трофимович

Отец ребёнка: Удод Трофим Косьмин

Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1903г. ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068
Рождение ребёнка
10.04.1905

Сын: Удод Василий Трофимович

Отец ребёнка: Удод Трофим Косьмин

Рожднственксая церковь с.Вербового м/к 1905г. , ГАЗО,Ф - Р5593-3-778
Рождение ребёнка
09.05.1906

Сын: Удод Николай Трофимович

Отец ребёнка: Удод Трофим Косьмин

Рождественская церковь с.Вербового , м/к 1906г.,ГАЗО, Ф - Р5593-3-778
Бракосочетание
25.01.1907

Муж: Криворучко Мефодий Павлович

Рождественская церковь с.Вербового м/к 1907г. ГАЗО,Ф - Р5593-3-778
Смерть
Неизвестно
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