Удод Мокрина Ивановна / Климентьевна /
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
20.04.1840
Сын: Удод Пан Трофимович
Отец ребёнка: Удод Трофим Косьмин
Рождение
Около 1882
Рождение ребёнка
12.10.1900
Дочь: Параскева Трофимовна
Отец ребёнка: Удод Трофим Косьмин
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1900г. ГАЗО , Ф - Р5593-2-1066
Бракосочетание
До 1900
Муж: Удод Трофим Косьмин
Рождественская церковь с.Вербового
Рождение ребёнка
03.02.1903
Сын: Удод Петр Трофимович
Отец ребёнка: Удод Трофим Косьмин
Рождественская церковь с.Вербового ,м/к 1903г. ГАЗО , Ф - Р5593-2-1068
Рождение ребёнка
10.04.1905
Отец ребёнка: Удод Трофим Косьмин
Рожднственксая церковь с.Вербового м/к 1905г. , ГАЗО,Ф - Р5593-3-778
Рождение ребёнка
09.05.1906
Отец ребёнка: Удод Трофим Косьмин
Рождественская церковь с.Вербового , м/к 1906г.,ГАЗО, Ф - Р5593-3-778
Бракосочетание
25.01.1907
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1907г. ГАЗО,Ф - Р5593-3-778
Смерть
Неизвестно