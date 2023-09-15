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Удод Николай Трофимович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

09.05.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1906

Отец: Удод Трофим Косьмин

Мать: Удод Мокрина Ивановна / Климентьевна /

Рождественская церковь с.Вербового , м/к 1906г.,ГАЗО, Ф - Р5593-3-778
Крещение
10.05.1906
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1906г.,ГАЗО, Ф - Р5593-3-778 | Godparents:Вербовские крестьяне : Калинник Иоанн Удод и дочь Симеона Пелешко - девица Фекла
Смерть
Неизвестно
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