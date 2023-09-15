Удод Николай Трофимович
Место рождения
Дата рождения09.05.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1906
Рождественская церковь с.Вербового , м/к 1906г.,ГАЗО, Ф - Р5593-3-778
Крещение
10.05.1906
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1906г.,ГАЗО, Ф - Р5593-3-778 | Godparents:Вербовские крестьяне : Калинник Иоанн Удод и дочь Симеона Пелешко - девица Фекла
Смерть
Неизвестно