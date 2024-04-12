(Удод) Параскева Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удод) Параскева Трофимовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

12.10.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1900

Отец: Удод Трофим Косьмин

Мать: Удод Мокрина Ивановна / Климентьевна /

Рождественская церковь с.Вербового м/к 1900г. ГАЗО , Ф - Р5593-2-1066
Крещение
Неизвестно
Рождественская церковь м/к 1900г. , ГАЗО,Ф - Р5593-2-1066 | Godparents:Вербовские крестьяне : Евмений Стефанович Бакута и жена Филиппа Пругло-Акилина Косьмина
Смерть
Неизвестно
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