Priklonskaya (Kolichova) Ekaterina Ivanovna
Место рождения
Дата рождения1672
Дата смерти1755
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Приклонский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Приклонский Михаил Иванович
Бракосочетание
29.09.1704
Рождение ребёнка
1710
Сын: Приклонский Богдан Михайлович
Отец ребёнка: Приклонский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1710
Сын: Приклонский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Приклонский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1711
Сын: Приклонский Петр Михайлович
Отец ребёнка: Приклонский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1720
Дочь: Musina-Pushkina Natalja Mihajlovna
Отец ребёнка: Приклонский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1720
Сын: Приклонский Иван Михайлович
Отец ребёнка: Приклонский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Приклонский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лихарев Назарий Федорович
Отец ребёнка: Лихарев Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лихарев Евстигней Фёдорович
Отец ребёнка: Лихарев Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лихарев Фёдор Иванович
Смерть
1755
Российская Империя
Российская Империя