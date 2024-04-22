Priklonskaya (Kolichova) Ekaterina Ivanovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Priklonskaya (Kolichova) Ekaterina Ivanovna

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1672

Дата смерти

1755

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: Колычев Иван Михайлович

Мать: Колычева Мавра Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Приклонский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Приклонский Михаил Иванович

Бракосочетание
29.09.1704

Муж: Приклонский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1710

Сын: Приклонский Богдан Михайлович

Отец ребёнка: Приклонский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1710

Сын: Приклонский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Приклонский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
22.05.1711

Сын: Приклонский Петр Михайлович

Отец ребёнка: Приклонский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1720

Дочь: Musina-Pushkina Natalja Mihajlovna

Отец ребёнка: Приклонский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1720

Сын: Приклонский Иван Михайлович

Отец ребёнка: Приклонский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Приклонский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихарев Назарий Федорович

Отец ребёнка: Лихарев Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихарев Евстигней Фёдорович

Отец ребёнка: Лихарев Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихарев Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Лихарев Фёдор Иванович

Смерть
1755
Российская Империя
Российская Империя
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