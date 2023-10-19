Лихарев Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихарев Фёдор Иванович

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1702

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Царство Русское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихарев Назарий Федорович

Мать ребёнка: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихарев Евстигней Фёдорович

Мать ребёнка: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихарев Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1702
Царство Русское
Царство Русское
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