Лихарев Фёдор Иванович
Место рожденияЦарство Русское
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1702
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лихарев Назарий Федорович
Мать ребёнка: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лихарев Евстигней Фёдорович
Мать ребёнка: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1702
Царство Русское
Царство Русское