Лихарев Назарий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихарев Назарий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1672 г.р.

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лихарев Фёдор Иванович

Мать: Priklonskaya (Kolichova) Ekaterina Ivanovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

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