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Приклонский Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Около 1765

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Приклонский Михаил Иванович

Мать: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna

Рождение ребёнка
1761

Сын: Приклонский Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Урусова Наталья Фёдоровна

Российская Империя
Бракосочетание
1761

Жена: Урусова Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Аграфена Николаевна

Мать ребёнка: Урусова Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
13.08.1767

Сын: Приклонский Павел Николаевич

Мать ребёнка: Урусова Наталья Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1765
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