Приклонский Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиОколо 1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Рождение ребёнка
1761
Сын: Приклонский Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Урусова Наталья Фёдоровна
Российская Империя
Бракосочетание
1761
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Аграфена Николаевна
Мать ребёнка: Урусова Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.08.1767
Сын: Приклонский Павел Николаевич
Мать ребёнка: Урусова Наталья Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1765