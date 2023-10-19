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Приклонский Михаил Николаевич

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Приклонский Николай Михайлович

Мать: Урусова Наталья Фёдоровна

Российская Империя
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Русинова Феоктиста Михайловна

Мать ребёнка: Приклонская Аграфена Петровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Приклонский Николай Михайлович

Мать ребёнка: Приклонская Аграфена Петровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
После 1791

Дочь: Анна Михаиловна

Мать ребёнка: Приклонская Аграфена Петровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
После 1793

Дочь: Елисавета Михаиловна

Мать ребёнка: Приклонская Аграфена Петровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Смерть
После 1812
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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