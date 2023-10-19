Приклонский Михаил Николаевич
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1761
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Российская Империя
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Русинова Феоктиста Михайловна
Мать ребёнка: Приклонская Аграфена Петровна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Приклонский Николай Михайлович
Мать ребёнка: Приклонская Аграфена Петровна
Рождение ребёнка
После 1791
Дочь: Анна Михаиловна
Мать ребёнка: Приклонская Аграфена Петровна
Рождение ребёнка
После 1793
Дочь: Елисавета Михаиловна
Мать ребёнка: Приклонская Аграфена Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Смерть
После 1812