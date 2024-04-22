Приклонская (Прокудина) Аграфена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приклонская (Прокудина) Аграфена Петровна

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

До 1762

Дата смерти

Около 1811

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Русинова Феоктиста Михайловна

Отец ребёнка: Приклонский Михаил Николаевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Приклонский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Приклонский Михаил Николаевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
После 1791

Дочь: Анна Михаиловна

Отец ребёнка: Приклонский Михаил Николаевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
После 1793

Дочь: Елисавета Михаиловна

Отец ребёнка: Приклонский Михаил Николаевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1811
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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