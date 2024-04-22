Приклонская (Прокудина) Аграфена Петровна
Место рождения
Дата рожденияДо 1762
Дата смертиОколо 1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1762
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Русинова Феоктиста Михайловна
Отец ребёнка: Приклонский Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Приклонский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Приклонский Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
После 1791
Дочь: Анна Михаиловна
Отец ребёнка: Приклонский Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
После 1793
Дочь: Елисавета Михаиловна
Отец ребёнка: Приклонский Михаил Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1811