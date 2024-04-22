Русинова (Приклонская) Феоктиста Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русинова (Приклонская) Феоктиста Михайловна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

1845

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Приклонский Михаил Николаевич

Мать: Приклонская Аграфена Петровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Подревская Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Русинов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Русинов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Русинов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Русинов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Русинов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Русинов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Русинов Иван Григорьевич

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1845
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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