Русинова (Приклонская) Феоктиста Михайловна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Подревская Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Русинов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Русинов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Русинов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Русинов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Русинов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Русинов Иван Григорьевич
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1845