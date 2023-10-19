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Русинов Иван Григорьевич

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1765

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Подревская Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Русинова Феоктиста Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Русинова Феоктиста Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Русинова Феоктиста Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Агриппина Иванова

Мать ребёнка: Русинова Феоктиста Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Русинова Феоктиста Михайловна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Русинов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Русинова Феоктиста Михайловна

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
офицер, чиновник
Смерть
1823
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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