Русинов Иван Григорьевич
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1765
Дата смерти1823
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Подревская Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Русинова Феоктиста Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Русинова Феоктиста Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Русинова Феоктиста Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Агриппина Иванова
Мать ребёнка: Русинова Феоктиста Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Русинова Феоктиста Михайловна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Русинова Феоктиста Михайловна
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
офицер, чиновник
Смерть
1823
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область