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(Русинова) Анна Ивановна
(Русинова) Анна Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1810
Пол
Женский
Отец
Русинов Иван Григорьевич
1765 г.р.
Мать
Русинова (Приклонская) Феоктиста Михайловна
1781 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец:
Русинов Иван Григорьевич
Мать:
Русинова Феоктиста Михайловна
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