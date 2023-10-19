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Русинов Михаил Иванович

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1816

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Русинов Иван Григорьевич

Мать: Русинова Феоктиста Михайловна

Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Демидова Вера Михаиловна

Мать ребёнка: Русинова Мария Ивановна

Шутилово, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Русинов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Русинова Мария Ивановна

Шутилово, город Первомайск, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1890
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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