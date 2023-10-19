Русинов Михаил Иванович
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1816
Дата смерти1890
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Демидова Вера Михаиловна
Мать ребёнка: Русинова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Русинов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Русинова Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1890
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург