село Шутилово, село Шутилово, город Первомайск, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Шутилово

город Первомайск, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд
3180Шутилово, с. вл.при р. Алатыре и Ирсети.305091526541Церквей православных 2. Базар. Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Шутиловская волость
560. Шутилово, село бывшее владельческое, при реке Алатыре, дворов 162, жителей 1126, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа, 2 лав Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Первомайск
20036Шутиловосело54°52'44°07'N-38-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, город Первомайск
22734000301с Шутиловосело
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