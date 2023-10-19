Подревская (Русинова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подревская (Русинова) Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Русинов Иван Григорьевич

Мать: Русинова Феоктиста Михайловна

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