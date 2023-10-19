Урусова (Беклемишева) Наталья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУрусова (Беклемишева) Наталья Фёдоровна

Урусова (Беклемишева) Наталья Фёдоровна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Рождение ребёнка
1761

Сын: Приклонский Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Приклонский Николай Михайлович

Российская Империя
Бракосочетание
1761

Муж: Приклонский Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Аграфена Николаевна

Отец ребёнка: Приклонский Николай Михайлович

Рождение ребёнка
13.08.1767

Сын: Приклонский Павел Николаевич

Отец ребёнка: Приклонский Николай Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1790
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close