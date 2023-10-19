Урусова (Беклемишева) Наталья Фёдоровна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Империя
Рождение ребёнка
1761
Сын: Приклонский Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Приклонский Николай Михайлович
Российская Империя
Бракосочетание
1761
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Аграфена Николаевна
Отец ребёнка: Приклонский Николай Михайлович
Рождение ребёнка
13.08.1767
Сын: Приклонский Павел Николаевич
Отец ребёнка: Приклонский Николай Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1790
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область