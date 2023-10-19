Приклонский Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1767
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1767
Работа или профессия
Неизвестно
камергер
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: (Приклонская) Мариамна Павловна
Мать ребёнка: Приклонская (Измайлова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: (Приклонская) Лидия Павловна
Мать ребёнка: Приклонская (Измайлова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: Приклонская (Измайлова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Приклонская) Эмилия Павловна
Мать ребёнка: Приклонская (Измайлова) Анна Дмитриевна