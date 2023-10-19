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Приклонский Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1767

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1767

Отец: Приклонский Николай Михайлович

Мать: Урусова (Беклемишева) Наталья Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
камергер
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: (Приклонская) Мариамна Павловна

Мать ребёнка: Приклонская (Измайлова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: (Приклонская) Лидия Павловна

Мать ребёнка: Приклонская (Измайлова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Приклонский Лев Павлович

Мать ребёнка: Приклонская (Измайлова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Приклонская) Эмилия Павловна

Мать ребёнка: Приклонская (Измайлова) Анна Дмитриевна

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